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Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz

Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınan kadınlar, haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz ettiler.

16.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:18
'deki eylemde gözaltına alınan kadınlar, haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz ettiler. İtirazdan sonra basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis izin vermedi.
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de yaptıkları danslı gösteri sırasında, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu işledikleri gerekçesi ile gözaltına 6 kadın, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Kadınlar, bugün haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz etmek için Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne geldiler. Kadınların avukatları, İstanbul Sulh 5. Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından müvekkilleri hakkında verilen haftada bir gün karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ettiler. Kadınlar ve avukatları dilekçeyi sunduktan sonra adliyenin bahçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine adliyenin karşısına geçen kadınların açıklama yapmasına burada da izin verilmedi. Bunun üzerine kadınlar bir süre sloganlar atarak sokaklarda yürüdü. Kadınlar daha sonra buradan ayrıldı.
Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz

Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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