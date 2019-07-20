Haberler» Güncel» Haber

KADIKÖY'DEKİ EYLEME POLİS MÜDAHALESİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAKadıköy'de Suruç saldırısını protesto etmek isteyen grup yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti.

20.07.2019 23:48 KADIKÖY

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA
Kadıköy'de Suruç saldırısını protesto etmek isteyen grup yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önceki bombalı saldırıyı protesto eden gruplar Kadıköy'de toplandı. Süreyya Operası önünde toplanan gruplar yürüyüş yapmak istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Yürüyüşe geçen gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Ara sokaklarda polis ile eylemciler arasında koşuşturma yaşandı.


Kaynak: DHA
Kadıköy, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:14   Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü
00:14   Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
00:13   ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi açıldı
00:10   Baraj gölüne giren genç boğuldu
00:09   SPOR Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
00:09   SPOR Ahmet Ağaoğlu, ayakkabılarını Aldülkadir Ömür'e verdi
00:09   KONYA'DA FECİ KAZA, 7 ÖLÜ-4