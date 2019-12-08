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KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS' PERFORMANSINA POLİS MÜDAHALESİ

İstanbul Kadıköy'de kadınlar, Şili'deki kadınların yaptığı ve dünyaya yayılan danslı protestosu 'Las Tesis'in benzerini gerçekleştirmek için toplandı.

08.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:32KADIKÖY'DEKİ 'LAS TESİS' PERFORMANSINA POLİS MÜDAHALESİ

'de kadınlar, 'deki kadınların yaptığı ve dünyaya yayılan danslı protestosu 'Las Tesis'in benzerini gerçekleştirmek için toplandı. Gösteri sürerken 'dağılın' uyarısına uymayan kadınlar ile polisler arasında arbade yaşandı.

Kadıköy'de, Şilili kadınların dünyaya yaydığı danslı protestosu 'Las Tesis' için toplanan kadınlar gösterilerini gerçekleştirdi. Rıhtım Meydanı'nda toplandıktan sonra dans gösterisini gerçekleştiren kadınlar, polis tarafından dağılmaları konusunda uyarıldı. Kadınlar koreografiyi sergilemeye devam ederken, polis ses sistemlerini kapattı. Grup ile polis arasında arbade çıktı. 2 göstericiyi gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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-Danslı gösteri

-Dans eden kadınlar

-Şarkı söylemeleri

-Polisin dağılın uyarısı

-Arbede

-Gözaltına alınanlar


- İstanbul

İstanbul, Kadıköy, Polis, Şili, Güncel

Kaynak: DHA

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