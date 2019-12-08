Kadıköy'deki "Las Tesis" performansına polis müdahalesi

KADIKÖY'de kadınlar, Şili 'deki kadınların yaptığı ve dünyaya yayılan danslı protestosu 'Las Tesis'in benzerini gerçekleştirmek için toplandı. Gösteri sürerken 'dağılın' uyarısına uymayan kadınlar ile polisler arasında arbede yaşandı.

Kadıköy'de, Şilili kadınların dünyaya yaydığı danslı protestosu 'Las Tesis' için toplanan kadınlar gösterilerini gerçekleştirdi. Rıhtım Meydanı'nda toplandıktan sonra dans gösterisini gerçekleştiren kadınlar, polis tarafından dağılmaları konusunda uyarıldı. Kadınlar koreografiyi sergilemeye devam ederken, polis ses sistemlerini kapattı. Grup ile polis arasında arbede çıktı. Polis 7 göstericiyi gözaltına aldı.

- İstanbul