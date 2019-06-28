28.06.2019 21:04
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Kadıköy'deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı

Kadıköy

Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin hakim karşısına çıktı.

Kadıköy 'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kadıköy D-100 Karayolu 'nda makas atarken zincirleme kazaya neden olan Ahmet ve Betül Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Makasçı çift savcılıkta ifade verdi. Soruşturmayı yöneten savcı Betül Şahin, taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan, Ahmet Şahin ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Betül Şahin, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet  Şahin de yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Betül Şahin , Kadıköy , Güncel

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