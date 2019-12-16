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Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itiraz

Kadıköy'de kadına yönelik istismar ve şiddeti protesto için düzenlenen etkinlik sonrası gözaltına alınan kadınlar hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulunuldu.

16.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:19
'de kadına yönelik istismar ve şiddeti protesto için düzenlenen etkinlik sonrası gözaltına alınan kadınlar hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulunuldu.
Anadolu Adalet Sarayı'na gelen şüphelilerin avukatları, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine giderek, 8 Aralık'ta gözaltına alınan ve ertesi gün serbest kalan kadınlar için verilen adli kontrol şartının kaldırılması talebiyle dilekçe sundu.
İtirazın ardından avukatlar, açıklama yapmak üzere adliye bahçesinde indi.
Polis ekipleri, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerine, adliyede açıklama yapamayacakları uyarısında bulundu.
Polis eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırılan gruptakiler, slogan atarak dağıldı.
Kadıköy'deki protestoda gözaltına alınan kadınların adli kontrol kararına itiraz

Anadolu Adalet Sarayı, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA


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