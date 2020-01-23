Haberler » Güncel » Kadıköy'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haber

Kadıköy'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Kadıköy'de, kaldırıma çıkan servis minibüsündeki bir kişi yaralandı.

23.01.2020 23:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:04
'de, kaldırıma çıkan servis minibüsündeki bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerafettin İnanoğlu idaresindeki 34 SZB 87 plakalı servis minibüsü, Kadıköy istikametine seyir halindeyken Acıbadem Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Karşı şeride geçerek ilerlemeye devam eden minibüs önce kaldırıma çıktı, ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada, minibüste bulunan bir yolcu yaralanırken, kaldırım kenarında bulunan bir iş yerinde de hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yaralanan yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Kazanın ardından caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kadıköy'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Acıbadem Caddesi, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:47  Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu
23:52  Gaziantep islahiye'de ev yangını
23:51  Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından - İsmail Kartal
23:50  Antalya ak parti'li ibrahim aydın ve eşi kaza geçirdi
23:50  Türk Kızılay ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıttı
23.01.2020 23:53:58