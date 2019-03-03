03 Mart 2019, 14:31
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Kadıköy'deki Vahşi Cinayet: Öldürülen Amca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kadıköy

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK   İstanbul DHA 

Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı. Rıfat Rıza Öztürk için   Üsküdar Kısıklı Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün akrabaları, komşuları ve sevenleri katıldı.  Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından  Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü 

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detaylar Rıza Öztürk, Güncel
Kaynak: DHA