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Kadıköy'deki yangında 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de bir evde çıkan yangında, biri itfaiye eri kişi yaralandı.

11.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:40Kadıköy'deki yangında 2 kişi yaralandı
'de bir evde çıkan yangında, biri itfaiye eri kişi yaralandı.
Göztepe Mahallesi Yeşil Çeşme Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2. katında bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binanın üst katlarında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılırken, yangına müdahale eden itfaiye eri ve evi yanan vatandaş hafif şekilde yaralandı.
Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken evde hasar oluştu.

İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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