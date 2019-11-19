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Kadıköy'deki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu

Kadıköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluştu.

19.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:50Kadıköy'deki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu
'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluştu.
D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 4 araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çarpıştı.
Kazada 34 R 0028 plakalı cip takla atarak refüje düşerken, 34 BJT 326 plakalı otomobil de beton bariyerlere çarptı.
Sürücüler araçlarından kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.
Sürücülerin tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede, yolun bir şeridinin trafik akışına kapatılması yoğunluğa yol açtı. Trafik ekipleri kazaya karışan iki aracı kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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