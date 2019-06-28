28.06.2019 21:06
Haberler » Güncel » Haber

Kadıköy'deki zincirleme trafik kazası

Kadıköy

Kadıköy'de gece saatlerinde 8 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebep oldukları iddia edilen karı koca, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadıköy 'de gece saatlerinde 8 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebep oldukları iddia edilen karı koca, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
D-100 karayolunun Uzunçayır mevkisinde iki farklı otomobille seyir halindeyken zincirleme kazaya sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Ş. ve eşi Betül Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı 'na getirildi.
Savcılık ifadelerinin ardından, Büşra Ş. "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle, Ahmet Ş. ise "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Uzunçayır , Kadıköy , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:46 Büyükşehir'de önemli görev değişiklikleri
22:46 DHA YURT - Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildi (2)
22:45 SoloTürk'ten İzmit'te nefes kesen gösteri uçuşu
22:45 İlker Aycı THY'de yeniden görevde
22:44 Gelibolu'da sağanak, dolu ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi
22:43 7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti
22:43 Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı - ABUJA