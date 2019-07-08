Kadıköy, duvarlarını süsleyecek Mural'larını birlikte seçiyor

Kadıköylüler Muralist Kadıköy Festivali kapsamında Kadıköy'ün duvarlarını renklendirecek murallardan 2 tanesini birlikte seçiyor. Bu murallardan bir tanesi Kadıköy Belediyesi hizmet binası duvarına çizilecek Atatürk temalı duvar resmi olacak.

ATATÜRK RESMİ 29 EKİM'DE TAMAMLANACAK

Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü anısına özel bir çalışma olarak hazırlanan Atatürk temalı duvar resmi Kadıköy Belediyesi binasına uygulanacak. Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından çizimine 1 Ekim'de başlanacak ve 29 Ekim'de tamamlanacak çalışma için 3 Atatürk temalı fotoğraf internet üzerinden halk oylamasına sunuluyor. En fazla oyu alan fotoğraf, sanatçı tarafından Kadıköy Belediyesi Hizmet Binasının cephesine resmedilecek. Bu fotoğraflar "Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiği tarihteki fotoğrafı (1923)", "Mustafa Kemal Atatürk çiftlikte denetimde" ve "Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda karşılanışı (1929)" temalarını içeriyor.

KOLOMBİYALI SANATÇI KADIKÖYLÜLERE SORUYOR: HANGİ MURAL?

Bir diğer oylamaya sunulan eser Kolombiya temalı mural olacak. Kolombiya Elçiliği ile ortak yürütülecek ve Vertigo Graffiti ekibinin Türkiye'de yapacakları çalışma için 3 taslak hazırlandı. Türkiye ve Kolombiya'nın ortak noktası tarım ve zanaat kültürünün ön plana çıktığı 3 eserden birisi internet üzerinden halkın beğenisine sunulacak. En fazla oyu alan eser, Kadıköy Belediyesi'nin bir diğer cephesinde Kadıköylülerin beğenisine sunuluyor. Mural için hazırlanan eserler: "Yaşam yılları", "Kahve tarlalarında çocukluk" ve "Kahvenin geleceği" isimleriyle oylamaya sunuluyor.