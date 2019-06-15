15.06.2019 16:55
Haberler»Güncel » Haber

Kadıköy Haydarpaşa açıklarında can pazarı

Kadıköy Haydarpaşa açıklarında can pazarı

Kadıköy Haydarpaşa'da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu.

Kadıköy Haydarpaşa'da mendirek yakınlarında bir tekne batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 kişi denize düşerek boğulma tehlikesi yaşadı. Denizdeki vatandaşlar kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Olay, Kadıköy Haydarpaşa mendirek yakınlarında açıklarında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Su üzerindeki bir tekne denize batarak alabora oldu. Teknede bulunan biri çocuk, 2'si kadın 5 vatandaş suya düşerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri, denizdeki vatandaşları teknelerine alarak mendireğe çıkardı. Kurtarılan vatandaşlar, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haydarpaşa, Kadıköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:00 BALIKESİR Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu
17:59 Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı
17:59 Acıpayam'da yağmur sele yol açtı
17:58 Minibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldı
17:58 Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor'da
17:57 Soylu'dan Sultangazi'de esnaf ziyaretleri
17:57 ELAZIĞ Yakaladığı yılana elini ısırttı