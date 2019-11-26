Kadıköy Kadınların can simidi 6284 sayılı kanunu konuşuyor

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun düzenlediği panelde kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin korunmasını amaçlayan "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ele alınacak. 28 Kasım Perşembe saat 19:30'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek panelde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Avukat Gül Erdoğmuş konuşmacı olarak yer alacak.

Kadıköy Belediyesi'nin kadın çalışanları "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Kadıköy'ün sokak ve caddelerinde "6284?", "6284 nedir?" şeklinde afiş, yazılama ve grafiti çalışmaları yaparak merak uyandırmıştı. 25 Kasım günü ise 6284 sayılı yasayı rap müzik eşliğinde hazırlanan bir video ile tanıtmış, cadde ve sokaklarda 6284 sayılı kanuna yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütmüştü.