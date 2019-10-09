Haberler » Güncel » Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde 'Tikim var' dedi

Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi

Kadıköy-Karaköy vapurunda karşısında oturan kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve o anı hatırlamadığını belirterek, "Tikim var" dedi.

09.10.2019 11:42

Kadıköy- Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'den Karaköy'e giden vapurda bir kişinin görüntülerinin görüntülerinin sosyal medya sitelerinde yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin 31 yaşındaki Rıza E. olduğunu tespit ederek Kocaeli Çayırova'da gözaltına aldırmıştı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

İFADESİNDE "TİKİM VAR" DEDİ

Rıza E.'nin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Rıza E., kendisinin alkollü olarak vapura bindiğini, olayı hatırlamadığını ve tiki olduğu için yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Rıza E. adliyeye sevk edildi.

Vapurda iğrenç olay! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptıVapurda iğrenç olay! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı
Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandıKadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı

Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde

İstanbul, Kadıköy, Karaköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Hatay valisi doğan arsuz-samandağ karayolu gecikebilir
15:08 DTSO'da dünyada ve Türkiye'deki tarım konuşuldu
15:13 Almanya'da sinagogda silahlı saldırı: 2 ölü
15:13 Başkan Uğur İbrahim Altay Halkapınar'da
15:12 Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
15:12 Kırmızı bültenle aranan PKK'lı tatile geldiği İspanya'da yakalandı
15:12 Malatya'da sulama göletine düşen çocuk boğuldu
9.10.2019 15:13:57