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Kadıköy meydanda sakinlik hakim

Kadıköy meydanda sakinlik hakim Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

16.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:02
Kadıköy meydanda sakinlik hakim
İSTANBUL - Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Meydan kalabalık olmasa da bazı vatandaşların evde kal çağrılarına rağmen meydana geldiği görüldü.
İstanbul 'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi meydanlarda son durum havadan görüntülendi. Kadıköy Meydanı'nda havadan çekilen görüntüler önceki günlerin aksine vatandaşların meydana geldiği görüldü. Yaya trafiğinin az da oluştuğu meydanda vatandaşların maske taktıkları görüldü. Kadıköy meydanda sakinlik hakim

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, İstanbul, Kadıköy, Genel
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