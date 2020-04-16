Kadıköy meydanda sakinlik hakim
Kadıköy meydanda sakinlik hakim Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.
16.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:02
İSTANBUL - Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Meydan kalabalık olmasa da bazı vatandaşların evde kal çağrılarına rağmen meydana geldiği görüldü. İstanbul 'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi meydanlarda son durum havadan görüntülendi. Kadıköy Meydanı'nda havadan çekilen görüntüler önceki günlerin aksine vatandaşların meydana geldiği görüldü. Yaya trafiğinin az da oluştuğu meydanda vatandaşların maske taktıkları görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler: Kadıköy Meydanı, İstanbul, Kadıköy, Genel