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KADIKÖY MEYDANI VE İSKELESİ BOŞ KALDI

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrısına uyan birçok İstanbullu evde kaldı.

31.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:07
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan evde kal çağrısına uyan birçok İstanbullu evde kaldı. Sabah işe gidiş saatlerinde yoğunluğun görüldüğü Kadıköy iskelesi boş kaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birçok İstanbullu evde kalın çağrısına uydu. İstanbul'da pek çok meydan sessizliğe büründü. Kadıköy Meydanı ve sahili, vatandaşlar sokağa çıkmayınca boş kaldı. Vapurlara binen yolcu bulunmazken, dolmuş duraklarında ve metro girişlerinde kimsenin olmadığı gözlendi. KADIKÖY MEYDANI VE İSKELESİ BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy Meydanı, Koronavirüs, Kadıköy, Sabah, Güncel

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KADIKÖY MEYDANI VE İSKELESİ BOŞ KALDI
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