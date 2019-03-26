Kaynak: AA

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler yeniden başladı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında yaşanan sorun giderildi.Elektrik arızası nedeniyle bir süre yapılamayan T3 Kadıköy - Moda tramvay hattındaki seferlere, Metro İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından arızanın giderilmesiyle yeniden başlandı.Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler, hatta elektrik verilememesi nedeniyle bir süre gerçekleştirilememişti.