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KADIKÖY-MODA TRAMVAYI SON SEFERLERİNİ YAPIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüsle mücadelede İstanbullular evlerinde kaldı, toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı.

05.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:38
KADIKÖY-MODA TRAMVAYI SON SEFERLERİNİ YAPIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadelede İstanbullular evlerinde kaldı, toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Kadıköy- Moda Tramvay, Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşların evde kalmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferlerinin bugün 21.00'da geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kadıköy Meydanı ve Bahariye Caddesi'nde sessizlik hakimken, Kadıköy Moda tramvayı, boş kalan İstanbul sokaklarında bugün son seferlerini yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons(Gamze Şimşek)

-Kadıköy-Moda tramvayının ilerlemesi

-Yerleşkede bekleyen tramvaylar

-Boş kalan Bahariye Caddesi

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, Moda, Güncel
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