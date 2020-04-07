Kadıköy Sahili'nde aç kalan hayvanları beslediler

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbulluların birçoğu evlerinde kaldı. Kadıköy 'de sahipsiz hayvanlar aç kalırken, bazı hayvanseverler, sahildeki hayvanları besledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbulluların birçoğu yapılan çağrılara uyarak evlerinde kaldı. Sahilde yaşayan hayvanların beslenmesi için belediye ekipleri çalışırken, hayvanseverler de küçük dostlarını yalnız bırakmadı.

"MECBUREN KURU MAMA ALIP GETİRİYORUZ"

Kadıköy Moda Sahili'nde kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Tuğba Baykal, "Restoran ve lokantaların kapatılmasının ardından bu hayvanlar beslenememeye başladı. Normalde sokağa çıkan insanlar besliyordu fakat şimdi sahile çıkma yasağıyla birlikte bu hayvanlar beslenememeye başladı. Biz mecburen alabildiğimiz kadar kuru mama alıp getiriyoruz. " diye konuştu.

Baykal, sahilde denetim yapan polislerin hayvanlara mama vermek şartıyla kendilerine izin verdiğini belirterek özellikle kuşların aç olduğuna dikkat çekti.

- İstanbul

Kaynak: DHA