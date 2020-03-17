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Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Kadıköy Sahili'nde 45 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

17.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:42
Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu
Kadıköy Sahili'nde 45 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
İDO İskelesi yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluşturdu.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından isminin Ramiz olduğu öğrenilen, darp izine rastlanmayan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul Deniz Otobüsleri, Kadıköy, Polis, Güncel

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