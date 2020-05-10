Haber, Son Dakika, Haberler

KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

(Havadan görüntülerle) KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDIHaber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZİstanbul,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan...

10.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:09
(Havadan görüntülerle) KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZİstanbul,(DHA)
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkma izni verildi. Vatandaşlar Kadıköy'de caddeler, sahillere akın etti. Sahildeki yoğunluk havadan da görüntülendi.
Bugün saatler 11.00'İ gösterdiğinde Kadıköy'de oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Kalamış, Fenerbahçe ve Caddebostan Sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Bağdat Caddesi ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla hareketlendi. Caddede araç trafiği olmamasını fırsat bilen vatandaşlar yolda özgürce yürüdü. Sahillerde ve Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi. Uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkan Yüksel Aksoley, 'Nefes alıyoruz. Çünkü eski tabirle mefruş olduk. Ağrılarımız azdı, kilo aldık. Onun için çok mutluyum. 40 gündür evdeydim. Gideyim şöyle bir deniz kenarına. Orada bir taburede şöyle bir oturayım. Deniz havası alayım.' dedi. Sahillerdeki yoğunluk havadan da görüntülendi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Denizli’de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti Haber
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Haber
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Haberler››Güncel››KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Çetin: "Yakında sizlerle kucaklaşacağız" - Haber 14:20: MTÜ'den 'Covıd-19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü' paneli - Haber 14:20: Mezun oldukları okulda 55 yıl sonra buluştular - Haber 14:19: 50 gün sonra sokağa çıktı, 'televizyonla konuşmaya başladım' dedi - Haber 14:19: Başkan Akın şehit annelerini unutmadı - Haber 13:29: Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş - Haber 12:26: Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor - Haber 11:06: Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti - Haber