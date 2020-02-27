Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi'nin, paylaşım tepkisine Kadıköy Belediyesi'nden yanıt geldi

Kadıköy Belediyesi'nin Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi maçtan önce resmi Twitter hesabından paylaştığı iletiye, Kadıköy'de yaşayan Galatasaraylılar tarafından oluşturulan 'Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi'nden tepki geldi.

Cumhuriyet gazetesine tam sayfa ilan veren Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi, Kadıköy Belediyesi'nin, Fenerbahçe'nin resmi organı gibi tavır sergilediğini belirterek, seçmenlerinin en temel haklarını pervasızca umursamamaya devam ettiği savunuldu.

İlanda, Kadıköy Belediyesi'nin bir süreden bu yana sergilediği tavrın artık katlanılamaz hale geldiği belirtildi.

Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi'nin Cumhuriyet gazetesine verdiği tam sayfa ilan şöyle:

"Kadıköy Belediyesi'nin, adeta bir spor kulübünün resmi organıymışcasına ortaya koyduğu tavır ve sergilediği yönetim artık iyice anlaşılmaz ve katlanılamaz hale gelmiştir.

Geçen hafta sonu oynanan ve Türkiye'de taraflı tarafsız her kesimin merakla takip ettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, Kadıköy Belediyesi gibi resmi bir kurumu, bir kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma kendi sitesinden yer verecek kadar benimsediği görülen bu fanatik anlayışın tüm sporseverlerden büyük tepki gördüğü kamuoyunun malumudur.

"PERVASIZCA UMURSAMAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Üstelik bu paylaşım, tarafgir ve yanlı anlayışın tek tezahürü olmayıp son yıllarda ilçede ikamet edenlerin yakinen tanık olduğu bu tür faaliyetler herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir.

Kadıköy Belediyesi,yaklaşık 500 bin kişilik nüfusa sahip bu güzide ilçemizde farklı takımlara gönül vermiş sporseverlerin yaşadığını ve bunların hepsinin taraftarlık duygu ve seçimlerine saygı göstermek zorunda olduğunu iyice unutmuş gözükmektedir. Daha da vahimi, art arda imza attığı icraatlarıyla seçmenlerin en temel haklarını pervasızca umursamamaya da devam etmektedir.

Bu durum karşısında;

Kadıköy Belediyesi'nin 23.02.2020 tarihli saat 09.38'de @kadikoybelediye resmi Twitter hesabından yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü logolu #FenerinMaçıVar hashtag'li paylaşımı silmediği ve bununla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama getirmediği taktirde; bu hususun farklı takımlara gönül vermiş Kadıköy sakinlerine yönelik açık ve net bir saygısızlık anlamına geleceğini belirtiriz. Ayrıca bu hususun, söz konusu tarafgir ve yanlı tutumu benimsemeyen ilçe sakinlerinin bundan sonraki ilk demokratik haklarının kullanımında belirleyici rol oynayacağını da kamuoyuna tüm açıklığıyla ve saygımızla bildirmek isteriz."

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Belediye'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Süper Lig'in 23. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından trafik yoğunluğuna dikkat çekmek amacıyla yaptığı duyuruya yönelik açıklamamızdır.

Kadıköy'de Yaşayan Sevgili Futbolseverler,

Biliyorsunuz yaşanan terör olayları sonrası Valilik kararıyla maç öncesi alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Kadıköy'de maç günleri, trafik nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. Valilik ve Emniyet'le yapılan tüm görüşmelere rağmen kapama kararında henüz bir değişiklik olmadı. Biz de bu yüzden Kadıköy'de bu sorunu yaşayanlara sesimizi duyurmak istedik.

"PAYLAŞIM BİLGİLENDİRME AMAÇLIYDI"

Özellikle derbi maçlarında rakip takım taraftarlarının maçlara bireysel gelmesi yasaklandığı için, içeriği Fenerbahçe taraftarına yönelik hazırlayarak şehir içi araç yoğunluğunun önüne geçilmesini amaçladık. Sesimizi taraftarlara duyurabilmek için de Türkiye Süper Ligi 2020 sezonun ikinci yarısı itibariyle semtimizin takımı Fenerbahçe'nin maç günlerinde #FenerinMaçıVar etiketini kullanıyoruz. Daha önce Başakşehir, Alanyaspor, Kırklareli Spor maçlarını da aynı görsel ve aynı söylemle paylaştık.

Maç günü ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın hesabından her iki kulüp için tebrik mesajı yayınladık ve uzun yıllardır devam eden rekabetin sonucu ne olursa olsun sportmence geçmesi adına kurum olarak niyetimizi açıkça ifade ettik. Zaten fark etmişsinizdir, şikayet konusu olan paylaşım sadece bilgilendirme amaçlıdır.