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Kadıköy'ün iklim elçileri, 'Toprağın Ayak İzi'ni tartışıyor

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri tarafından düzenlenen "İklimin Ayak İzleri Seminerleri"nin üçüncüsü olan "Toprağın Ayak İzi" 7 Aralık Cumartesi, saat 14:00-16:00 arasında Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşecek.

04.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:33Kadıköy'ün iklim elçileri, 'Toprağın Ayak İzi'ni tartışıyor

İklim değişikliğinin kentlere yansıması ve kentsel ısı adalarının ele alınacağı seminerde, sıcaklığın sebepleri, topraksızlaşmanın kente etkisi, ısı adası kavramı, 'un en önemli bitki örtüsü olan Kuzey Ormanları'nın yok olması, 3. Havalimanı'nın yarattığı ekolojik etkiler, Kanal İstanbul gibi konuların yanı sıra kent ekolojisine uygun bitkiler ve birey olarak yapılabilecekler tartışılacak.

Açılış konuşmasını Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Koordinatörü Işık Baştuğ'un yapacağı seminerde, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilimdalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı "İklim Değişikliği ve İstanbul Havalimanının Yaratacağı Isı Adası" üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan "İklim Değişikliği Kent Ekolojisini Nasıl Etkiliyor" başlığı altında bilgilerini paylaşacak.


Kadıköy Belediyesi, Kuzey Ormanları, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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