Kadıköy'ün İklim Elçileri, 'Toprağın Ayak İzi'ni sürüyor

Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri tarafından düzenlenen "Toprağın Ayak İzi" semineri, bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Seminerde iklim değişikliğinin kentlere yansıması ve kentsel ısı adaları ele alınacak.

"Toprağın Ayak İzi' başlığı altında Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri'nce düzenlenen seminerde iklim değişikliğinin kentlere yansıması tüm yönleriyle ele alınıyor. Sıcaklığın sebepleri, topraksızlaşmanın kente etkisi, ısı adası kavramı, İstanbul'un en önemli bitki örtüsü olan Kuzey Ormanları'nın yok olması, İstanbul Havalimanı'nın yarattığı ekolojik etkiler, Kanal İstanbul gibi konuların da tartışılacağı seminerde kent ekolojisine uygun bitkiler, birey olarak yapılabilecekler de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

SEMİNERE GİRİŞ ÜCRETSİZ OLACAK

Açılış konuşmasını Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri Koordinatörü Işık Baştuğ'un yapacağı seminerde, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana bilim dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı "İklim Değişikliği ve İstanbul Havalimanı'nın Yaratacağı Isı Adası" üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Doç. Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan "İklim Değişikliği Kent Ekolojisini Nasıl Etkiliyor" başlığı altında bilgilerini paylaşacak. Katılımcılar seminere ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

Etkinlik 7 Aralık günü saat 14: 00-16: 00 arasında Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.