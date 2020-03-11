KADIKÖY ÜST GEÇİTTEN DAMLAYAN SU MOTOSİKLETLİ POLİSE KAZA YAPTIRDI
Kadıköy Altunizade Köprüsü'nün altında yola damlayan su nedeniyle kayganlaşan yolda yunus ekipleri kaza yaptı.
11.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:15
Kadıköy Altunizade Köprüsü'nün altında yola damlayan su nedeniyle kayganlaşan yolda yunus ekipleri kaza yaptı. İki motosikletli ekibin karıştığı kazada 2 polis yaralandı.
Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy yönünde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altunizade Köprüsü'nün altından yola damlayan su yolu kayganlaştırdı. Kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli yunus polisi bir anda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet önündeki yunus polislerinin motosikletine çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:--------------Olay yeri-Polis ekipleri-Islanan yol-Köprünün su damlayan yeri
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
Etiketler : Altunizade Köprüsü, Kadıköy, Güncel
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