Menü
Haberler ›› Güncel ››Kadıköy üst geçitten damlayan su motosikletli polise kaza yaptırdı - Güncel

Kadıköy üst geçitten damlayan su motosikletli polise kaza yaptırdı

Kadıköy Altunizade Köprüsü'nün altında yola damlayan su nedeniyle kayganlaşan yolda yunus ekipleri kaza yaptı.

11.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:21
Kadıköy üst geçitten damlayan su motosikletli polise kaza yaptırdı

Kadıköy Altunizade Köprüsü'nün altında yola damlayan su nedeniyle kayganlaşan yolda yunus ekipleri kaza yaptı. İki motosikletli ekibin karıştığı kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy yönünde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altunizade Köprüsü'nün altından yola damlayan su yolu kayganlaştırdı. Kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli yunus polisi bir anda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet önündeki yunus polislerinin motosikletine çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Altunizade Köprüsü, Kadıköy, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti