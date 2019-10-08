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Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı

Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, deri montunu tuvalette bırakıp Kocaeli'ye kaçmasına rağmen yakalandı.

08.10.2019 14:38

İstanbul Karaköy- Kadıköy vapurunda dün akşam iğrenç bir olay yaşandı. Sapık adam kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.

VAPURDAKİ SAPIK YAKALANDI

Musa Kesler'in haberine göre vapurdaki sapık 31 yaşındaki Rıza E., Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

SAPIK ADAMA ÇOK SAYIDA KİŞİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte sapık adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, sapık adamın en yakın zamanda yakalanıp, en ağır cezayı almasını istemişti.

İşte sosyal medyada yayılan görüntüye gelen tepkiler;

Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı

İstanbul, Karaköy, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(12)
TAŞKIN:belki aklı dengesi bozuktur
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KERAMETTİN:Mini etek giyip insanları tahrik edenlerde hiçmi suç yok tamam bu şahıs yanlış yapmış ama bu duruma kim getiriyo insanları kadınlar biraz edep edep yahu
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1 2
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MANYAK:EĞİTİMSİZ LAİKLERDEN
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AYYILDIZ TİM:Suç adamda değil , açık saçık giyinip gezen kadınlarda
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21 38
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ASLI:adam kimseye bişey yapmamış zarar vermemiş neresini oynadığından kime ne ?Kadınlar açık saçık giyinirim kime ne diyor ya hani. . .
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29 53
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APTİ BEY:Kimse kusura bakmasın açık giyinen kadın neden açık giyiniyorsun bi açıklar mısın
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38 47
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FİKRİ:DİŞARDAN BEKLENTİSİ OLAN GİYER
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3 10
HİA:sen nerenin aptalısın acaba
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14 14
MHS:Eee bir yerde Adalet olmazsa düzende bozulur ahlakta!!!
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40 10
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GICIK:adamdaki cesarete bak vay be analar ne yiğit doğurmuş Ama karakoldakiler daha yğittir. Ona ders verirler unutamayacağı.
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12 5
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