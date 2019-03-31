31 Mart 2019, 13:40
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Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Son dakika! İstanbul Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İstanbul Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan şahsın yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı.

15 KİŞİNİN KARIŞTIĞI KAVGADA 1 KİŞİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı.

BIÇAKLANAN KİŞİNİN YAKINLARI ATEŞ AÇTI

Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ESENYURT'TAKİ KAVGADA 7 GÖZALTI

Esenyurt'ta Güzelyurt Ali Çelebi Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı.

Polis, Kadıköy, kavga, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (14)
E-DEVLETÇİ: E-DEVLET varken Muhtarlara mayış vermeye ne gerek var be ya, herkes kendinin muhtarı olsun (Bu işin ucu göründü herkes kendini yönetecek hamdolsun)
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KUZEYİN UŞAĞI: yahu bunların kendilerine hayırı yok. insanlara nasıl olsun ki. . . . yazıklar olsun. . .
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21 1
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CİHAN: Kavga yapanı eleyin adayliktan
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GEREKSİZ MUHTAR: 45 yaşında biri olarak şehir merkezde yaşarım 3.4 kere işim olmuştur ..dünyanın hiç bir yerinde böyle rezillik yok .1 muhtar 2850 . maaş kaç muhtar var ....................
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