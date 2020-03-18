Kadıköy ve Üsküdar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
İstanbul'un, alışveriş ve gezme amaçlı en rağbet edilen ilçelerinden Kadıköy ve Üsküdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
18.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:48
İstanbul 'un, alışveriş ve gezme amaçlı en rağbet edilen ilçelerinden Kadıköy ve Üsküdar , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının aldığı tedbirler kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından Kadıköy ve Üsküdar'daki işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Mağazaları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla uğrak noktaları olan Bağdat Caddesi, Moda, Caddeboston ve Fenerbahçe ile Üsküdar Meydan ve Salacak Sahili'nde sessizlik hakim.
Alınan kararlar doğrultusunda birçok mekan kepenk kapatırken, İstanbulluların da acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadığı görüldü.
İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının aldığı tedbirler kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından Kadıköy ve Üsküdar'daki işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Mağazaları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla uğrak noktaları olan Bağdat Caddesi, Moda, Caddeboston ve Fenerbahçe ile Üsküdar Meydan ve Salacak Sahili'nde sessizlik hakim.
Alınan kararlar doğrultusunda birçok mekan kepenk kapatırken, İstanbulluların da acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadığı görüldü.
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Kaynak: AA
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