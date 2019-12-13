Haberler » Güncel » Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada - Haber

Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada

KADIKÖY'de uyuşturucu satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

13.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:38
KADIKÖY'de uyuşturucu satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, operasyon kameralara yansıdı.
, Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin P.(24)'nin 'de uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 1 Aralık günü saat 19.00 sıralarında şüpheli Hüseyin P.'nin Rasimpaşa Mahallesinde bir kişiyle buluşacağını ve uyuşturucu madde satışı yapacağını belirledi. Bunun üzerine ekipler Hüseyin P.'yi Fikirtepe Mahallesindeki evinden çıktığı andan itibaren takibe aldı. Şüpheli Hüseyin P., Halitağa Caddesinde bulunan bir işyerinin önünde Doğa D.(30) ile buluşarak madde alışverişi yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şüpheli direnerek bir polis memurunu elinden yaraladı ve kaçmaya çalıştı. Şüpheli Hüseyin P., polis müdahalesi ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli Hüseyin P. ve Doğa D. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda ise 53,7 gram skunk maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler Hüseyin P.'nin Fikirtepe Mahallesindeki evinde de arama gerçekleştirdi. Hüseyin P.'nin evinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi ve 1 kilo 100 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doğa D., 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hüseyin P. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköyde uyuşturucu operasyonu kamerada

Fikirtepe, Kadıköy, Şile, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
17:46 İstanbul-kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis cezası - Haber
17:46 Spor mustafa cengiz cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. katil kim bundan yararlanan kim -1 - Haber
17:46 Spor mustafa cengiz cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. katil kim bundan yararlanan kim -2 - Haber
17:46 Bolu'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 17:48:20