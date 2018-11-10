Kadıköylüler Atatürk İçin El Ele Verdi

2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen "ATA'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir araya geldi. Yediden yetmişe çok sayıda insanın oluşturduğu yaklaşık 6,5 kilometrelik insan zincirine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler ellerinde bayrakları ile katıldı.

BİNLERCE KİŞİ SAYGI DURUŞUNDA

'ATA'ya Saygı Zinciri'ne Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, belediye meclis üyeleri ve binlerce yurttaş katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte her yaştan Kadıköylü saygı duruşuna geçti. Anma töreni İstiklal Marşı'nın ağızdan söylenmesinin ardından sona erdi.

"ATATÜRK'Ü SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Binlerce Kadıköylünün oluşturduğu zincirde yer alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, " Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, Türkiye Büyük Meclisi'ni, Cumhuriyet'in kuruluşunu, devrimleri anmak için buradayız. Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.Kadıköylüler her zaman bu konuda duyarlı oldular. Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, düşüncelerini iyi kavrayarak, çok çalışarak bu ülkenin geleceğini aydınlık yapmanın yolunun buradan geçtiğini biliyorlar" şeklinde konuştu.