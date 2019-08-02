Kadıköylüler ünlü sporcuların hocalığında spor yapıyor

Kadıköylüler, 4 Ağustos'tan itibaren her pazar saat 08:00'de Caddebostan sahilinde futbol, basketbol, voleybol, atletizm, boks gibi farklı spor dallarında, alanında uzman bir sporcu eşliğinde spor yapacak.

ÜNLÜ SPORCULAR ANTRENÖR OLACAK

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kadıköylülerin daha fazla spor yapması, güne dinç başlamaları için parklarda başlattığı sabah sporu etkinliklerini ünlü sporcuların da yer alacağı etkinliklerle Caddebostan sahile taşıyor. 4 Ağustos Pazar günü Milli Boksör Gülsüm Tatar eşliğinde başlayacak spor etkinlikleri her Pazar bir başka sporcunun eşliğinde devam edecek. Kadıköylüler yaklaşık bir saat boyunca ünlü sporcular eşliğinde temel beden eğitimi, kültür – fizik hareketleri ile güne daha zinde başlayacak.

KADIKÖY PARKLARINDA SPOR DEVAM EDİYOR

"Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy" sloganıyla düzenlenen etkinliğin yanı sıra Kadıköylüler her yıl olduğu gibi bu yaz da parklarda spor yapmaya devam ediyor. Kadıköylülerin büyük ilgi gösterdiği sabah sporu etkinliklerinin yaz programı 6 Eylül'e kadar devam edecek. Kış programı ise 16 Eylül'den itibaren tekrar başlayacak. Sabah sporları Kadıköy'de Milli Hakimiyet Parkı, Koşuyolu Spor Merkezi ve Özgürlük Parkında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kriton Curi Parkı'nda ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. Özgürlü Parkı'nda saat 07:00'de, Kriton Curi Parkı ve Milli Hakimiyet Parkı'nda 07:30'da, Koşuyolu Spor Merkezinde ise 08:00'de başlayacak etkinliklere spor yapmak isteyen yurttaşlar davetli.