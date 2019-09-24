Haberler » Güncel » Haber

Kadilli'den deprem açıklaması (1)

24.09.2019 13:25Kadilli'den deprem açıklaması (1)


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:31 Altınordu'da yol güvenliği için ağaçlar budanıyor
14:31 Osmangazi'de okul kantinlerine sıkı denetim
14:31 Diktatör Franco'nun kalıntıları taşınacak
14:31 Hünnap meyve verdi, ilk ürün Manisa'ya geldi
14:31 Avcılar'da deprem anında yaşanan panik kamerada
14:30 Tehlikeli bulaşıcı hastalığa dikkat !
14:30 Johnson'ın parlamentoyu tatil kararının hukuka aykırı bulunması