Malatya İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından, "Kadim Türk Masalları" programı düzenlendi.



Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Yazar Hilal Koçyiğit, Müzisyen Osman Eriş, Türkçe Topluluğu Onursal Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salim Durukoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar Arası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga, Türkce Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Tuğrul Gökmen Şahin, Türkçe Topluluğu Başkan Vekilleri Ahmet Kırmalı ve Mehmet Coşkun, idari ve akademik personel ve öğrenciler katıldı.



Yazar Hilal Koçyiğit ve müzisyen Osman Eriş, programda Koçyiğit'in Kam Ana 'Kadimden Bugüne Masallar' adlı kitabının belli bölümlerinden sesli ve müzikli masal anlatısı sundular. - MALATYA

Kaynak: İHA