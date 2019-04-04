Kadın 57. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? (Kadın 56. Son Bölüm İzle)

Kadın 56. son bölümü izleyen seyirciler merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Kadın son bölümde Nezir, Bahar ve Pırıl'a evlilik teklifi eder. İkisinden birinin kabul etmesi karşılığında Sarp'ı bırakacaktır. Avukat Kısmet'in Nezir'in peşine düşmesi planı değiştirmeye yöneltir. Finalde Sarp ile Bahar, çocukları ile birlikte Enver'in kapısına sığınır. Peki Kadın 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın son bölüm izleme linki, son bölümde olanlar ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

KADIN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın son bölümde finaline kadar heyecan içinde geçti. Avukat Kısmet Avcı'nın polis baskını yaptırması fakat Nezir'in evinde kimsenin çıkmaması, Nezir'in planı mıydı? Sarp'ın nasıl serbest kaldığı merak konusu. Bahar mı Pırıl mı Nezir'in evlilik teklifini kabul etti? Bahar, Sarp ile dönerken Pırıl'a ne oldu? Merak edilen bu soruların cevabı yeni bölümde. Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

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KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nezir'in evlenme teklifi ile şok olan Bahar ve Pırıl ne yapacağını bilemez. İkisinden birinin onunla evlenmesi karşılığında Sarp'ı serbest bırakacağını söyleyen Nezir için bu teklif sadece bir intikamdan ibarettir. Çünkü onun eski ya da yeni karısıyla evlenmek Sarp'ın canını ölümden bile daha çok yakacaktır.

Arif'i kurtarmak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Kısmet, aniden gelen bir arama ile büyük bir ipucu bulduğunu zanneder. Ama onun ipucu sandığı şey gerçek midir? Artık Nezir Korkmaz'ın bir düşmanı daha vardır; Kısmet Avcı.