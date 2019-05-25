Kadın 64. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kadın Son Bölüm İzle

Kadın dizisi son bölümüyle Salı akşamı ekranlara geldi. Şirin ile Sarp'ın görüntüleri sonrası Sarp'tan nefret ettiğini söyleyen Bahar'ın karşısında daha büyük bir sorun var. Kadın dizisinin 63. bölümünde neler oldu? 64'üncü sezon finalifragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın dizisi hakkında merak edilenler…

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64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Salı akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Kadın dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; gördüğü fotoğraflar sonrasında Bahar, Sarp ile yüzleşerek pişmanlığını dile getirir. Sarp ise Arif ile olmak istediği için sert tavır takındığını söyleyerek Bahar'ın üzerine gire ve Bahar, 'senden nefret ediyorum' der. Hatice ile görülen Bahar, bir anda çocukları, Sarp ve Arif'in gözü önünde yere yığılır. Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

63'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doruk'un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir. Karakolda Sarp'ı savunan Arif'in kardeşi Kısmet olacaktır. Babalarının polisler tarafından götürüldüğüne şahit olan Doruk ile Nisan, olanların şokunu atlatamazlar ve Doruk babası gelmeden sünnet olmak istemez.

BAHAR, ŞİRİN İLE SARP'IN YATAK FOTOĞRAFLARINI GÖRÜR

Pırıl ile Bahar'ın konuşması sırasında yine Şirin ortalığı karıştırır. Fotoğraf konusunu ortaya atarak Bahar'ın şüphelenmesini sağlar. Pırıl ile Enver'in karşı koyuşlarına rağmen Bahar'ın ısrarları üzerine Pırıl, fotoğrafları gösterir. Bahar gördükleri karşısında ne yapacağını bilemez. Bir süre Enver'e sarılır ve sonrasında çocukların odaya girmesiyle kendini toparlamaya çalışır. Öte yandan Nezir gelir. Nezir'e kapıyı açan Bahar'dır ve sünnetten nasıl haberdar olduğunu sorar. Davetiyeyi gören Bahar bunu kimin yaptığını anlar ve Şirin'i mutfakta şıkıştırır. Bahar onun boğazına sarılır. Şirin'in imdadına Hatice yetişse de Bahar ansızın Şirin'e tokat atar.

ŞİRİN, BAHAR'A SALDIRIR

Doruk, babası gelmeden sünneti kabul etmemekte kararlı olduğundan evden kaçar ve saklanır. Doruk'un yokluğunu fark eden Bahar ve diğerleri onu aramaya gidecekken, Şirin bir anda Bahar'a herkesin içinde saldırır. Nezir ise Doruk'u bulmuştur. Sünnet bitti derken Kısmet, Sarp ile birlikte çıka gelir ve sünnet düğününe kaldığı yerden devam edilir. Son anda kapı çalar ve kapıya koşan Ceyda gördüklerine inanamaz. Kapıda bekleyenler oğlu Arda ile Emre'dir.