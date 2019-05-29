Bahar ölüyor mu? Kadın 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın son bölüm izle

Kadın dizisi son bölümüyle Salı akşamı ekranlara geldi. Bahar'ın halsiz durumu akıllara 'yeniden hastalanıyor mu?' sorusunu getirdi. Kadın dizisinin 64. bölümünde neler oldu? 65'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın dizisi hakkında merak edilenler…

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65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Kadın dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Bahar'ın hastalığının yeniden nüksetmesi, Nezir'in vurulması, Arda'nın kaybolması dizinin can alıcı noktalarındandı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Sezon finaline giren dizinin yeni sezonuna dair fragman yayınlanmadı. Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

64. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emre, Arda'yı alarak Ceyda'ya getirir. Ceyda unutulmaz anlardan birini yaşar ve Emre'ye teşekkür eder. Ancak Emre, Arda'yı getirebilmek için Ceyda'nın annesine büyük sözler vermiştir.

'SENDEN NEFRET EDİYORUM'

Öte yandan Bahar, gördüklerine daha fazla dayanamaz ve Sarp'ın gelmesiyle birlikte ona hesap sorar. Sarp sonuna kadar olanların Şirin'in oyunu olduğunu söylese de Bahar inanmaz. Bahar'ın kendisine değil de Şirin'e inanması Sarp'ı derinden yaralar. Tartışmaları sürerken Enver araya girer ancak Sarp'ın son anda, '' Kahveciyle beraber olmak için böyle yapıyorsun değil mi?'' demesi Bahr'ı çileden çıkarır ve ''Senden nefret ediyorum'' der. Eve giren Sarp, Şirin ile karşılaşır. Emre'nin de olduğu odada Şirin soğuk terler döker. Sarp tam ona karşı hamle yapacakken Şirin kaçmaya başlar ve sünnetçinin üzerine düşerek sünnetçinin kolunu kırar. Böylelikle Şirin'in yaptıkları arada unutulur.

Sünnet töreni bir şekilde son bulur. Herkes evlerine dağılır. Emre de Arda ile birlikte Ceyda'ya geçer. Emre, Arda'nın tekrar gelebileceğini ancak ayrı bir evde kalabileceklerini söyler. Ceyda, Arda uğruna söylenen her şeyi kabul eder. Bunların yanı sıra Sarp, Arif'e yardımlarından ötürü teşekkür etmeye çalışırken Arif, Sarp'a Şirin üzerinden yüklenir. Aralarında kavga çıkan ikiliyi ayırmaya Bahar ile Ceyda gelir. Bahar, artık ikisiyle de ilgilenmediğini belirtir.

ENVER, ŞİRİN'İ EVDEN KOVAR

Enver ise Şirin'in kötülüklerine daha fazla katlanamadığını açıklar Hatice'ye. Hastalık olmadığını ve artık bu evde kalmasını istemediğini söylese de Hatice, Şirin'in gitmesini istemez. Bu sırada Şirin, konuşulanları duyarak odaya girer. Anne ve babasına bağırıp çağırdıktan sonra evden ayrılır. Şirin'in kalacak yeri yoktur. Bu nedenle Suat'ı arar ancak Suat, Pırıl'a söz vermiştir ve Şirin'i kabul etmez. Şirin Sarp'a ve sonrasında Bahar'a gider ancak Bahar kabul etmez, sonunda Emre'de kalmaya başlar. Arda'yı götürmek için Emre ile birlikte yola çıktıkları sırada Bahar, Pırıl'daki fotoğrafları Emre'ye gönderir. Şirin'in gerçek yüzü ortaya çıkmıştır.

HASTANE YOLUNDA KÖTÜ SÜRPRİZ

Son dönemde halsiz tavırlarıyla herkesi telaşlandıran Bahar ise Şirin'in, Emre'ye söyledikleri yüzünden kötülemiştir. Ceyda yanından bir an bile ayrılmaz. Kötü olduğunu duyan Hatice, Bahar'ı hastaneye götürmeye gelir. Tam yola çıktıkları sırada Bahar Arif, Sarp ve çocukların gözü önünde yere yığılır. Herkes bir telaş içinde Bahar'a koşar. Arif'in aracıyla hastane yolunda kaza geçirirler. Bahar'a ve diğerlerine ne olduğu ise bilinmez.