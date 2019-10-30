Kadın 70. bölüm fragmanı yayımlandı! Kadın son bölüm izle

Fox'un sevilen dizisi Kadın, Salı akşamı yayımlanan 69. bölüm ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Şirin'in kaldığı yerden kötülüklerine devam ettiğini Bahar kısa sürede öğrenecektir. Ancak Ceyda'nın oğlu ile büyük bir sınavı vardır. Kadın son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Kadın 69. Son Bölüm Full İzle…

70. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Şirin yeni hedefini belirlemiştir, bu kişi Arif'tir. Annesi ve Sarp'ın intikamını almak isteyen Şirin, Arif ile yemeğe çıkar. Arif, Şirin'e anlam veremese de onunla yemek yemeyi kabul eder. Ceyda ile Bahar ise Şirin'in arkadaşları ile birlikte olduğunu düşünürler.

Şirin'i Arif ile yan yana ve gayet iyi gören Bahar, şaşkınlığa uğrar, ancak aklında soru işaretleri vardır. Şirin, gerçek yüzünü gösterecek mi? Arif, Şirin'in ne yapmaya çalıştığını anlayacak mı?

KADIN 69. BÖLÜM ÖZETİ

Enver, Hatice'nin hayaliyle yaşamaya devam ederken dikkatsizliğinin bedelini çok ağır şekilde öder. Fakat bundan en fazla zarar gören Şirin olmuştur. Hatice'den tek parça bir şey kalmadı diye üzülen Enver'e karşılık Şirin tüm varını yoğunu yitirmiştir. Sarp'ın evinde kalmaya başlayan baba kız, yeni hayatlarına adapte olmaya çalışır.

Şirin, Sarp'ın kıyafetleriyle Bahar'ın karşısına dikilir, Ceyda hemen olaya el koyar. Öte yandan Ceyda'nın önerisiyle Emre'nin aynında işe başlayan Arif'in varlığı Şirin'i çileden çıkarır, Emre'yi affedemez. Şirin'den ve Ceyda'dan uzaklaşan Emre, sürpriz şekilde Kısmet ile birlikte olmaya başlar.

Şirin çocukları Arif'e karşı doldururken, Arif de yaptıklarını telefi edemese de elinden geldiğinde Bahar ve ailesine faydalı olamaya çalışarak Enver'e bir terzi dükkanı açar. O sırada Ceyda da kendinden emin şekilde yaptırdığı DNA testinin sonucunu acı şekilde öğrenir. Haberi veren Jale Arda'nın, Emre'nin çocuğu olmadığı gibi Ceyda'nın da olmadığını açıklar. Ceyda ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemez. Bildi tek şey vardır, Arda onun oğludur… Peki, Ceyda öz çocuğunu öğrenmek isteyecek mi? Bahar, Şirin'in gerçek yüzünü görecek mi?