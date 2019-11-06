Kadın 71. bölüm fragmanı yayımlandı! Bahar ile Ceyda, Cem'den kurtulabilecek mi?

Kadın son bölüm geçtiğimiz akşam yayımlandı. İzleyicilere duygu karmaşası yaşatan Kadın dizisinde, Şirin'in Arif'e yakın davranması intikam oyunlarını akıllara getirdi. Şirin, Bahar'dan mı yoksa Arif'ten mi intikam alacak? Kadın 70. bölüm özeti, 71. bölüm fragmanı haberimizde…

Kadın son bölüm full izle...

KADIN 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklarını Arif'e karşı dolduran Şirin'i Bahar çok sert bir şekilde uyarır. Şirin'in etkisinde kalan Bahar, Nisan'a olayın bir kazadan ibaret olduğunu anlatmaya çalışır ancak anlamaz. O sırada Doruk'a istemden zarar vermesi Nisan'ın aklını başına getirir ve Arif'i affeder. Öte yandan çocuklar, gittikleri okulun ağırlığı altında ezilmeye başlamışlardır. Bu durumda Bahar çok üzülür ve onları diğer çocuklar gibi mutlu etmek için Berşan'ın teklif ettiği işi kabul eder. Ancak patronunun gizemli halleri ve sarf ettiği sözler Bahar'ın içine sinmez ve Ceyda'ya bu işi yapmak istemediğini belirtir. Ceyda, bu paraya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek ısrarcı olur. İstemeden de olsa bu işi yapmaya karar veren Bahar'ın aklına yatmayan şeyler vardır.

Kısmet ile birlikte olduğunu öğrenen Şirin, öfkelenir. Diğer yandan Arda'nın onun çocuğu olmadığını öğrenmesi de Emre'yi çıldırtmaya yeter. Tüm yaşananlardan sonra değişmeyen Şirin, Arif'i hedefine oturtmuştur. Sinsi planları için usul usul Arif'e yaklaşır. Bu olanlar Bahar'ın da dikkatinden kaçmaz.

Bahar ile Ceyda, yeni işleri için hazırladıkları yemekleri teslim etmeye çıkarlar. Ancak başlarına geleceklerden habersizdirler. Yeni girdiği iş nedeniyle polis takibine alınan Bahar ile Ceyda yemek teslimini yapacakları evde polis baskınına uğrarlar. Peki, Bahar'ın yeni patronu Cem, gerçekten de karanlık işlerle ilgilenen karanlık biri midir?

KADIN DİZİSİ 71. BÖLÜM FRAGMANI

Bahar, terziye Enver'in yanına uğrar ve beklemediği biriyle karşılaşır, Cem… Korku dolu şekilde Ceyda'ya giderek Cem'in çocuklarla birlikte Enver'in terzisinde olduğunu söyler. Bu sırada Berşan'da oradadır. Bahar, terzide Cem ile yalnız kalmalarını istemez ve Ceyda ile birlikte terziye gider fakat içeride kimse yoktur.

Berşan gözyaşları içinde Cem'in isteklerini Ceyda ile Bahar'a anlatır. Ölümle tehdit edilen bu 3 kadın bilmedikleri bir yola, tanımadıkları tekinsiz bir adamla çıkarlar…