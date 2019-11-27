Kadın 74. bölüm fragmanı yayımlandı! Kadın 73. son bölüm izle

Geçtiğimiz akşam 73. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıkan Kadın dizisi yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Bahar'ın paketin peşine düşmesi Arif'i şüphelendirir ve neler olduğunu anlatmalarını ister. Kadın 73. bölüm özeti, Kadın 74. yeni bölüm ve daha fazlasını derledik…

Kadın son bölüm full izle...

73. BÖLÜM ÖZETİ

Cem'in bir paket getirmeleri için huzurevine gönderdiği Bahar, Berşan ve Ceyda, paket olduğunu iddia eden Cem'in babasını getirirler. Cem, durumu düzeltmeleri için onlara zaman verir, aksi takdirde üç kadının da sevdiklerinin hayatı tehlikededir. Israrla paketin yerini söylemek istemeyen yaşlı adam sonunda her şeyi itiraf eder. Fakat bir soru vardır, paket kayıptır!

Yaşlı adam, paketi Bahar'ın montuna yerleştirmiştir, ancak Şirin, montu giymiş ve başına gelen olay sonrası ondan kurtulmuştur. Arif ile birlikte montun peşine düşen Bahar, neredeyse ulaşamayacağı yerde olan montu ve paketi canı pahasına da olsa almalıdır. Arif araya girerek montu alır. Bahar'ın tavırlarında şüphe uyandıran bir durumun olduğunu sezer, sorular sormaya başlar. Ceyda'nın da tutarsız sözleri iki kadını köşeye sıkıştırır. Pakete ulaşan Bahar ile Ceyda, Arif'e gerçekleri anlatacak mıdır?

KADIN 74. BÖLÜM FRAGMANI

Ceyda'nın Arif'in üzerine gitmesi ile Arif sonunda patlar. Bahar'ın kendine ve ailesine dikkat etmemesi, sürekli hayatını tehlikeye atması Arif'in aklını meşgul eder. Bu durumu tüm açıklığı ile Hem Bahar'a hem de Ceyda'ya açıklar. Bahar, Arif'in söylediklerine anlam veremez. Ancak Arif, Bahar'a aşkını resmen ilan etmiştir.