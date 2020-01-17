Kadın 79. Bölüm Fragmanı

Kadın 78. Bölümün çarpıcı sahnelerinden oluşan kısa özet sizlerle! TV Kaynak: DailyMotion.com
Kadın 78. Bölüm Özeti:
Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif'in bu olay sırasında Şirin'in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir. Bu olay aynı zamanda da Bahar'ın Arif'i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif'e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır.
Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin'in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?
Kadın dizisi resmi Dailymotion kanalı: https://www.dailymotion.com/KadinDizi
Oyuncular:
Özge Özpirinçci
Seray Kaya
Feyyaz Duman
Gökçe Eyüboğlu
Hakan Kurtaş
Ahmet Rıfat Şungar
Tuğçe Altuğ
Kübra Süzgün
Ali Semi Sefil
Yaşar Üzer
Sinan Helvacı
Şerif Erol
ve
Hümeyra
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