Kadın 79. Bölüm Fragmanı

Kadın 78. Bölümün çarpıcı sahnelerinden oluşan kısa özet sizlerle!

Kadın 78. Bölüm Özeti:

Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif'in bu olay sırasında Şirin'in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir. Bu olay aynı zamanda da Bahar'ın Arif'i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif'e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır.

Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin'in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?

Kadın dizisi resmi Dailymotion kanalı: https://www.dailymotion.com/KadinDizi

Oyuncular:

Özge Özpirinçci

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Gökçe Eyüboğlu

Hakan Kurtaş

Ahmet Rıfat Şungar

Tuğçe Altuğ

Kübra Süzgün

Ali Semi Sefil

Yaşar Üzer

Sinan Helvacı

Şerif Erol

ve

Hümeyra

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Kaynak: DailyMotion.com