Kadın Acil Destek uygulaması tanıtıldı

Afyonkarahisar'da emniyet ve jandarma tarafından Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı için stant açıldı.



Kurulan stantlarda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, kadınlara, KADES uygulaması tanıtım broşürü ve karanfil dağıttı. Alışveriş merkezini gelen kadın ziyaretçilere polis ve jandarma personelleri tarafından uygulamanın ne şekilde kullanıldığı da gösterildi.



Ay önce Türkiye genelinde Başlatılan KADES Uygulaması hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, "81 ilde kadın ve aile içi şiddet büro amirlikleri oluşturuldu. Bu bürolarımızda görev yapan 56 bin personelimize KADES uygulaması için eğitimler verildi. Yine bu projenin cep telefonlarına indirilen bir uygulaması oluşturuldu. Bu uygulamayı indiren kadınlarımız, bir şifre ile sisteme kayıt oluyorlar. Herhangi bir sıkıntılı bir durum olduğunda ise tek tuşa bastıklarında 155 ile 156'ya uyarı düşüyor. Daha sonra konum itibarıyla en yakın ekip oraya yönlendiriliyor. Bugüne kadar da bu uygulamayı 24 bin kişi kullandı. Afyonkarahisar'da da KADES'in tanıtımı için bugün stant açtık. İnşallah, bu tanıtımlardan sonra şehrimizde de kadınlara yönelik şiddet oranlarında azalma olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR