Kadın askerler depremzede ailelerin yarasını sarıyor

Bingöl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kadın ve çocuklara destek oluyor.

18.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:55
Bingöl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kadın ve çocuklara destek oluyor.
Merkez üssü Karlıova ilçesi olan depremin ardından yörede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda kadın astsubaylar, program dahilinde depremden en çok etkilenen, güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu Kaynarpınar köyünde çadırda yaşayan ailelerle bir araya geldi.
Kadın ile çocukların talep ve sorunlarını dinleyerek üzüntülerini paylaşan ekipler, onlara psikolojik destek veriyor.
Kadın astsubaylar, oyun oynadıkları çocuklara çeşitli hediyeler vererek, depremin etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.
Depremzede Gülcan Aydın, AA muhabirine, sobayı yakmak için eve girdiğinde depremin meydana geldiğini anlatarak, "O anda duvara çarptım. Dışarıya kaçmaya çalıştım ancak kapı sıkışmış açılmıyordu. Kendimden geçtim. Gözümü açtığımda kendimi dışarı buldum. Beni dışarı çıkarmışlar." dedi.
Jandarma ekiplerinin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Bize moral verdiler. Güç aldım, onlarla sohbet ederken kendime geldim. Sanki deprem şokunu üzerimden attım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kadın askerler depremzede ailelerin yarasını sarıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Karlıova, Bingöl, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
20, 27 ve 28 Haziran’daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak Haber
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
Haberler››Güncel››Kadın askerler depremzede ailelerin yarasını sarıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:19: İçişleri Bakanı ile Kültür Bakanı birlikte uluslararası göç filmleri festivali sanal... - Haber 17:19: Son dakika güncel: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl ve Elazığ'daki depremlere ilişkin konuştu Açıklaması - Haber 17:19: Gaziantep'te bir PTT şubesi karantinaya alındı - Haber 17:19: Gerçüş'te devrilen traktörün altında kalan genç kız yaralandı - Haber 17:19: İran'da dur ihtarına uymadığı iddia edilen genç, polis tarafından öldürüldü - Haber 17:14: 20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak - Haber 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler