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Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı

MUĞLA'da Jandarma Astsubay Rabia Şen, yaralı bulduğu sokak köpeğine sahip çıktı.

12.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:50
Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı

MUĞLA'da Jandarma Astsubay Rabia Şen, yaralı bulduğu sokak köpeğine sahip çıktı. Ayağına batan çivi çıkartılıp, tedavisi yapıldıktan sonra gebe olduğu belirlenen ve ' Zeytin ' ismi verilen köpek, karakolda 5 yavru dünyaya getirdi.

Menteşe İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, dün koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya giderken yol kenarında yaralı bir köpeği fark etti. Muğla-Aydın karayolu üzerinde aracı durduran Astsubay Rabia Şen, köpeğin ayağına çivi battığını fark etti. Astsubay Şen, havluya sardığı köpeği jandarma aracına alıp, karakola götürdü. Burada jandarma personeli tarafından ayağına batan çivi çıkartılıp, tedavisi yapılan köpeğe 'Zeytin' ismi verildi.

VETERİNERDEN TELEFONLA YARDIM

Menteşe Merkez İlçe Jandarma Karakolu'na getirilen Zeytin'in gebe olduğunu ve doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Evinde kedi ve köpek besleyen Rabia Şen, hemen acı çeken köpeğin yardımına koştu. Veteriner gelene kadar Zeytin'in ve yavrularının hayatının tehlikeye gireceğini düşünen astsubay, doğum için harekete geçti. Karakolda altına sıcak havlu serilen Zeytin'in önce sakinleşmesi sağlandı. Kadın astsubay, köpeği sakinleştirdikten sonra telefonla ulaştığı veterinerden doğum için yardım istedi. Veterinerin yönlendirmesiyle 5 yavru sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Karakoldaki askerler, doğum sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Doğumdan sonra Zeytin, uzun süre yavrularını yalayarak, temizledi. Astsubay Şen de yavru köpekleri bezle temizleyip, annelerine mama ve çeşitli yiyecekler verdi. Öte yandan, doğum sırasında karakolda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Zeytin, Muğla, Güncel
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