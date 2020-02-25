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Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Başkale ilçesinde kurulan çadırkentte kalan depremzede çocuklara oyuncak dağıtarak, devletin sıcak yüzünü gösterdi.

25.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:20Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu
İl Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, ilçesinde kurulan çadırkentte kalan depremzede çocuklara oyuncak dağıtarak, devletin sıcak yüzünü gösterdi.

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından kadın astsubaylar, çocuklara oyuncak dağıtarak, yakından ilgi gösterdiler. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale'ye bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların yaraları sarılıyor. İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, çocuklarla yakından ilgilenip deprem felaketini unutturmaya çalıştı.

İHA muhabirine konuşan Zehra Arslan isimli depremzede çocuk, kendilerine dağıtılan oyuncak dolayısıyla çok sevindiklerini belirtti. Sabah evde uyurken depreme yakalandıklarını ifade eden Arslan, "Annemler kahvaltı yaparken birden deprem oldu. Annem şaşırdı ve hiçbir şey hatırlamıyordu. Öyle ki kardeşimi hatırlamıyordu. Biz şu an çadırda yaşıyoruz. Asker ablalarımız bize oyuncak getirdi. Şimdi çok heyecanlıyız. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

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