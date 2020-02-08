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Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.

08.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:30Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulunmaya devam ediyor.
Kadın astsubaylardan oluşan ekip, depremzedelerin talep ve sorunlarını dinliyor, çocuk ve kadınlara psikolojik destek veriyor.
Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak dağıtan astsubaylar, ihtiyaç sahibi çocuklara da bot ve oyuncak yardımı yaparak dayanışma örneği sergiledi.
Depremden etkilenen ailelerin sorunlarını dinleyerek destek sağlayan askerler, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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