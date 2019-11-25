Kadın astsubaylar, 'Kadına Şiddete Dur De' yazısını trafoya resmetti

BURSA'da kadın astsubaylar, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla trafo üzerinde bulunan 'Kadına Şiddete Dur De' yazısını resmetti.

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile yeni bir projeye imza attı. Kadına şiddete dur demek için daima görev başında olan Jandarma ekiplerinin destekleriyle gerçekleşen projede, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık çalışması yapıldı. İş birliği kapsamında harekete geçen 7 kadın astsubay, Bursa'nın İnegöl İlçesinde belirlenen trafoya, grafiti sanatıyla "Kadına Şiddete Dur De" yazısını resmetti. Jandarma Albay Asayiş Şube Müdürü Güney Yücedağ, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı'nın da katıldığı projede kadına şiddetle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin mesajı verilirken, kadının saygınlığının her zaman korunması gerektiği vurgulandı.