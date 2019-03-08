Kadın Astsubaylardan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Gösterisi

Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığında (JÖAK) görevli 4 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla botlara iniş yaptı.
Etkinlik kapsamında Ortaköy
sahilinde kurulan platformda açıklama yapan, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutan Yardımcısı Albay Durali Ceylan, Jandarma'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nün, kadının toplumdaki öneminin vurgulandığı özel bir gün olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:
"Fakat unutmayalım ki İstiklal Harbi'nde, Nene Hatun
'lar, Halide Edip Adıvar
'lar, Halime Çavuş
'lar ve niceleri dünyada kahramanlıklarıyla destan yazmışlardır. Aynı zamanda bugün münasebetiyle Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut
, şehit öğretmen Aybüke ve Özgecan gibi bu millete mal olmuş ve aramızdan ayrılmış bu arkadaşlarımızı da bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız."
"Kadının gücünü ortaya koymak istedik"
Köprüden halatlarla iniş yapan astsubaylardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Songül Karapınar
, bugünün dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı olarak kendilerinin de böyle bir faaliyet icra ederek kadının gücünü ortaya koymak istediklerini ifade eden Karapınar, "Çünkü her yeni hayat, bir kadının eseridir. Kadın güçtür, özveridir, şefkattir, annedir, eştir. Eğer kadın güçlü olursa, o toplum güçlü olur. Öncelikle şehit kadınlarımızı saygıyla anıyorum. Şehit annelerimizi ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum." diye konuştu.
Kadının değerine dikkat çekmeyi amaçlayan bugünde, toplumda kadının gücü ve cesaretini göstermek adına 4 kadın astsubay olarak köprüden iniş gerçekleştirdiklerini belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Süheyla Acar da, "Bir kadın, bir anne ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görev yapan astsubay olarak, böyle bir faaliyetin içinde olmaktan gurur duyuyorum." dedi.
Köprüye "Kadınlar Günü Kutlu Olsun" afişi asıldı
Jandarma Astsubay Üstçavuş Ayşe Karakaş da, etkinliğin amacının Türk kadınının içerisinde var olan üstün cesaretin bir örneğini ortaya koymak olduğunu vurguladı.
Her kadının özel olduğunu ve istediği her şeyi yapabilecek güce sahip olduğunu dile getiren Karakaş, Türk kadınının da bu duruma en iyi örnek olduğunu söyledi.
Jandarma Astsubay Çavuş Duygu Örkmez ise kadınlar gününde, kadınların gücünü göstermek için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kadına yönelik şiddetin dünyada kanayan bir yara olduğuna değinen Örkmez, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair de bir mesaj vermeye çalıştık. Kadına şiddet denildiğinde ilk aklımıza gelen isimlerden Özgecan Aslan ve tüm şiddet mağduru kadınlarımızı saygıyla anıyorum." dedi.
Jandarma Genel Komutanlığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Kadınlar Günü Kutlu Olsun" afişi ve Türk bayrakları asıldı. İstanbul Boğazı
, iniş sebebiyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Şehit aileleri de, etkinliğe destek verdi.
Jandarma, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA