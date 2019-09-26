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Kadın astsubaylardan öğrencilere eğitim desteği

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, Bahçesaray ilçesindeki öğrencileri ziyaret ederek kırtasi desteğinde bulundu.

26.09.2019 16:38Kadın astsubaylardan öğrencilere eğitim desteği
Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, Bahçesaray ilçesindeki öğrencileri ziyaret ederek kırtasi desteğinde bulundu.

Geleceğimizin teminatı olan çocukların korunmasına yönelik olarak yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısmında görev yapan kadın jandarma astsubaylar, okul ziyaretlerini sürdürerek çocukları sevindirilmeye devam ediliyor. Bahçesaray ilçesindeki Ünlüce İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, burada eğitim öğretim gören 50 öğrenciye çeşitli kırtasiye malzemesi hediye eden astsubaylar, çocuklarla yakından ilgilendiler.

Karşılarında kadın astsubayları gören çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde çocukların daha güvenli ortamlarda yetiştirilmeleri için Van İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk bölgelerinde bulunan okullar ve çevresinde gereken güvenlik tedbirlerini aldıklarını ifade eden yetkililer, yaptıkları ziyaretlerle de her zaman çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler. - VAN

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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